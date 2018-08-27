На Кубани ребенок впал в кому из-за упавшего телевизора

На Кубани годовалая девочка попала в больницу с переломом основания черепа, после того как на нее свалился телевизор. ЧП произошло в частном доме станицы Варениковской Крымского района.

По сообщению экстренных служб региона, родители ненадолго оставили маленького ребенка одного в комнате. Девочка подошла к телевизору и начала тянуться к нему руками, возможно, случайно толкнула технику.

В итоге телевизор свалился на ребенка. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом ушиб головного мозга и перелом основания черепа, а затем она впала в кому.

- Сейчас девочка находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о возможности доставки ее в детскую краевую больницу с помощью санавиации, - сообщила начальник отдела по связям со СМИ администрации Крымского района Наталья Асенова.

Экстренные службы также устанавливают все обстоятельства произошедшего несчастного случая.