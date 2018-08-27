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27.08.2018 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани ребенок впал в кому из-за упавшего телевизора

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани годовалая девочка попала в больницу с переломом основания черепа, после того как на нее свалился телевизор. ЧП произошло в частном доме станицы Варениковской Крымского района.

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По сообщению экстренных служб региона, родители ненадолго оставили маленького ребенка одного в комнате. Девочка подошла к телевизору и начала тянуться к нему руками, возможно, случайно толкнула технику.

В итоге телевизор свалился на ребенка. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом ушиб головного мозга и перелом основания черепа, а затем она впала в кому.

- Сейчас девочка находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о возможности доставки ее в детскую краевую больницу с помощью санавиации, - сообщила начальник отдела по связям со СМИ администрации Крымского района Наталья Асенова.

Экстренные службы также устанавливают все обстоятельства произошедшего несчастного случая.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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