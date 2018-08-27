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27.08.2018 15:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Назван самый популярный российский курорт по итогам лета-2018

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Крым)

Сочи возглавил топ-10 самых популярных российских курортов по итогам лета 2018 года. Ялта в этом рейтинге оказалась на втором месте. Также в десятку вошли еще три города Краснодарского края и пять - Крыма. Такие данные опубликовал российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, ссылаясь на проведенное им исследование.

Фото: depositphotos.com
Крым посетили 5,3 миллиона туристов

На первом месте списка самых популярных у россиян курортов оказался Сочи, на втором - Ялта. Далее в порядке убывания следуют Феодосия, Евпатория, Анапа, Алушта, Судак, Геленджик и Алупка. А замыкает топ-10 кубанский курорт Ейск.

По данным туристического сервиса, туристы чаще всего бронировали отдых на отечественных курортах на период от восьми до 10 суток, а в день тратили на проживание от 2,1 до 2,9 тысячи рублей на семью.

Дешевле всего оказалось провести летний отпуск в Ейске (Краснодарский край) и Евпатории (Крым). Там стоимость составляла 2,1 тысячи рублей в сутки. Дороже всего обходилась Ялта, где требовалось выложить почти три тысячи рублей за день.  

В то же время дольше всего туристы отдыхали в Евпатории и Ейске - в среднем срок пребывания на этих курортах составлял 10 дней.

Свое исследование сервис бронирования подготовил на основании числа забронированных туристами номеров в частном секторе в период с первого июня по 31 августа этого года.

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