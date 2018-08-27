Трое заключенных в Волжском напали на охранника колонии

В Волжском возбудили уголовное дело в отношении трех заключенных, подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудника исправительной колонии общего режима.

Ночью 19 августа небольшая группа заключенных направилась к заброшенному зданию ремонтно-механического цеха. Там им должны были перебросить через забор запрещенные на территории колонии предметы. Личности сообщников следствие устанавливает, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Нарушителей заметил младший инспектор исправительного учреждения. Злоумышленники накинулись на него, но тот сумел сообщить о происшествии по рации. Тогда осужденные убежали в подсобное помещение теплицы.

На помощь младшему инспектору подоспели коллеги. Нападавших удалось обнаружить, но они вновь попытались оказать сопротивление. Дебоширов усмирили, сейчас они находятся в штрафном изоляторе.

Потерпевшими стали трое сотрудников ФСИН, один из которых находится в лечебном учреждении. Назначена служебная проверка.