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27.08.2018 10:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму площадь новых виноградников увеличилась втрое

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Благодаря государственной поддержке на закладку новых виноградников и ухода за ними площадь посадки за пять лет увеличилась почти в три раза.

Как сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, Крым входит в тройку лидеров России по производству винограда. Сейчас в республике задействовано 15,7 тысячи гектаров виноградников из 18,2 тысячи гектаров насаждений.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- В бюджете на 2018 году в качестве субсидий предусмотрено около 400 миллионов рублей, - сообщил министр. - Уже освоено порядка 150 миллионов рублей или 37 процентов от общей суммы бюджетных ассигнований. Поддержку получили семь предприятий отрасли виноградарства.

Объем господдержки виноградарства, начиная с 2014 по 2017 годы составил 787 миллионов рублей. Благодаря чему площадь насаждений увеличилась с 250 гектаров в 2014 году до 674 гектаров в 2017 году. В нынешнем году планируется заложить 1022 гектара, из которых за первое полугодие уже посажено 718 гектаров.

По словам министра, товарным производством винограда в 2017 году занимались 119 субъектов хозяйственной деятельности, а ежегодно закладывают новые посадки 10-15. Лидерами по посадке виноградников в 2017 году стали "Инвест Алко" - 337 гектаров, "Наш Крым" - 155 гектаров и "Легенда Крыма" - 46 гектаров. Среднегодовое производство винограда составляет 80-85 тысяч тонн, в благоприятные годы - более 90 тысяч тонн при средней урожайности пять тонн с гектара.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В Севастополе в нынешнем году на закладку новых виноградников предусмотрен 151 миллион рублей, из которых 51 миллион уже освоен, благодаря чему хозяйства региона заложили 45 гектаров новых виноградников.

Всего в регионе виноградарством занимается 14 хозяйств. Аграрии рассчитывают собрать в нынешнем году 18,5 тысячи тонн винограда, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.

- Уже собрано около двух тысяч тонн винограда с площади 300 гектаров, - сообщила начальник отдела развития виноградарской, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности администрации Севастополя Наталья Матвеева. - При этом средняя урожайность винограда достигла показателя в 59 центнеров с гектара, что значительно выше прошлогоднего показателя в 42 центнера с гектара.

Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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