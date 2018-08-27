В Крыму подняли со дна мортиру с корабля XVIII века

Подводная археологическая экспедиция, работающая вблизи мыса Тарханкут у западной оконечности полуострова, подняла с затонувшего судна Черноморского флота "Святой Александр" орудие, ядра и элементы такелажа.

- Само место кораблекрушения было установлено достаточно давно, еще в 2005 году, - рассказал "РГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский. - А сейчас участники экспедиции из Тулы подняли интересные находки с этого судна. Это мортира небольшого размера, ядра и другие боеприпасы, книппели, свинцовый лот, различные элементы оснастки судна.

По словам ученого, находки позволят дополнить картину истории российского флота. Все обнаруженные предметы будут переданы в музей "Михайловская батарея" Севастополя. Не исключено, что археологов ждут и другие интересные находки.

- На этом месте будем работать еще два дня, сегодня и завтра, - поделился планами Виктор Лебединский. - Затем продолжим погружения вблизи Севастополя.

Справка "РГ"

Русский парусный линейный корабль "Святой Александр" был построен на Херсонской верфи и спущен на воду 11 апреля 1786. 23 сентября, при переходе в Севастополь в двенадцатом часу ночи ветер внезапно превратился в бурю, шедшую с моря, и погнал со всею силой корабль на берег. Судно налетело на рифы у мыса Тарханкут. Около 12 часов дня 24 сентября "Святой Александр" затонул.