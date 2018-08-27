В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в воздух

Специалисты природоохранной прокуратуры, управления Роспотребнадзора и Минэкологии Республики Крым проведут выездную проверку по факту выброса в атмосферу неизвестного вещества в городах Армянске и Крсноперекопске в ночь с 23 на 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РК.

Жителей севера полуострова встревожил ржавый маслянистый налет, замеченный ими на деревьях, автомобилях и строениях. Некоторые жители пожаловались в соцсетях на ухудшение самочувствия после выброса. Другие публикуют фотографии велосипедов, хромированные детали которых покрылись ржавчиной. Та же напасть постигла нержавеющую посуду и столовые приборы, которые находились в помещениях с открытыми окнами. Масса обращений на эту тему поступило на "горячую линию" Минэкологии.

Сотрудники подведомственного Минприроды Крыма ГАУ РК "Центр лабораторного анализа и технических измерений" произвели отбор проб окружающей среды для проведения лабораторных исследований. По их результатам будет установлен источник выброса, его последствия для экологии и связь инцидента с деятельностью предприятий крымского химпрома.