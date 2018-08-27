Новости

В Приморье режим ЧС из-за паводка ввели в четырех муниципалитетах 10:29
В Ростовской области загорелся ангар со старой техникой 10:18
На Камчатке после отказа в помощи врачей скончалась женщина 10:16
В аэропорту Улан-Удэ пилот при посадке перепутал полосы 10:15
На Ставрополье в ДТП с маршруткой погиб человек 10:09
Объявлена дата проведения осеннего велопарада 10:05
В Южной Кореи разработали батареи для смартфонов, заряжающиеся за секунды 10:05
Вышел тизер нового сезона "Настоящего детектива" 10:05
В Волгоградской области в ДТП погибли два человека 09:54
Британская группа впечатлилась разрушенной телебашней Екатеринбурга 09:51
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных 09:50
В Пензе арестованы организаторы крупной финансовой пирамиды 09:45
В Волгограде завершился футбольный турнир "Кожаный мяч" 09:38
Лукашенко: РФ и Беларусь являются ангелами-хранителями друг для друга 09:38
В Токио запустили тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами 09:27
Вступил в силу приказ МВД о вознаграждении граждан за помощь полиции 09:00
НАТО возобновила полеты над Эстонией после пуска ракеты испанским истребителем 09:00
Вышел первый трейлер российской адаптации сериала "Русалки" 09:00
Отравившегося в Эймсбери Чарльза Роули госпитализировали 08:30
Uber предложит клиентам пользоваться велосипедами и самокатами 08:28
Вылет лайнера Korean Air задержали на 15 часов из-за нехватки огнетушителя 08:21
Кардиологи определили оптимальное время сна 08:19
Правительство решило повысить акцизы на бензин с 2019 года 08:16
Китай продолжил испытания своего первого авианосца 08:05
Самолеты ВКС России вновь напугали минобороны Британии 07:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 09:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Волгограде завершился футбольный турнир "Кожаный мяч"

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Министр спорта РФ Павел Колобков посетил финальный матч турнира любительских детских футбольных команд "Кожаный мяч". В решающей встрече за кубок в старшей возрастной группе сошлись татарстанский "Зенит" и тихорецкий "Труд" (Краснодарский край).

Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Скончался футболист "Спартака" и сборной СССР Алексей Парамонов

- "Кожаный мяч" самое важное детское соревнование по футболу. Через него прошли такие известные игроки, как Сергей Родионов, Федор Черенков, Алан Дзагоев. На всех этапах турнира приняли участие более миллиона мальчишек и девчонок, - отметил Колобков.

Победа досталась кубанским футболистам. Помимо кубка в награду они получили неделю тренировок на базе сборной России и возможность провести товарищеский матч на одной из московских арен чемпионата мира по футболу.

Организаторы турнира рассказали о перспективах "Кожаного мяча". Выхода на международный уровень не планируется. Такой опыт уже был, и он оказался неудачным. В странах СНГ старейшее детское соревнование сохранилось только в Белоруссии. Принципиальная особенность "Кожаного мяча" в том, что в нем участвуют дворовые команды. Любительский спорт в большинстве государств ближнего зарубежья зачах, поэтому оттуда приезжали команды из спортшкол, что заведомо давало им преимущество.

Справка "РГ"

История "Кожаного мяча" началась в 1964 году. Инициатором всесоюзного детского турнира стал вратарь Лев Яшин, который лично награждал участников первого финала. В разные годы на этих соревнованиях зажигались будущие звезды советского, российского и украинского футбола: Олег Романцев, Олег Блохин, Алексей Смерти, Андрей Шевченко и другие.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область Волгоград ПФО Татарстан ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Конструкторы протестировали активный экзоскелет для российской армии
Полиция назвала имя устроившего стрельбу во Флориде геймера
Business Insider огласил лучшие смартфоны 2018 года
СМИ: Трамп запретил называть Маккейна героем