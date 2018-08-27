В Волгограде завершился футбольный турнир "Кожаный мяч"

Министр спорта РФ Павел Колобков посетил финальный матч турнира любительских детских футбольных команд "Кожаный мяч". В решающей встрече за кубок в старшей возрастной группе сошлись татарстанский "Зенит" и тихорецкий "Труд" (Краснодарский край).

- "Кожаный мяч" самое важное детское соревнование по футболу. Через него прошли такие известные игроки, как Сергей Родионов, Федор Черенков, Алан Дзагоев. На всех этапах турнира приняли участие более миллиона мальчишек и девчонок, - отметил Колобков.

Победа досталась кубанским футболистам. Помимо кубка в награду они получили неделю тренировок на базе сборной России и возможность провести товарищеский матч на одной из московских арен чемпионата мира по футболу.

Организаторы турнира рассказали о перспективах "Кожаного мяча". Выхода на международный уровень не планируется. Такой опыт уже был, и он оказался неудачным. В странах СНГ старейшее детское соревнование сохранилось только в Белоруссии. Принципиальная особенность "Кожаного мяча" в том, что в нем участвуют дворовые команды. Любительский спорт в большинстве государств ближнего зарубежья зачах, поэтому оттуда приезжали команды из спортшкол, что заведомо давало им преимущество.

Справка "РГ"



История "Кожаного мяча" началась в 1964 году. Инициатором всесоюзного детского турнира стал вратарь Лев Яшин, который лично награждал участников первого финала. В разные годы на этих соревнованиях зажигались будущие звезды советского, российского и украинского футбола: Олег Романцев, Олег Блохин, Алексей Смерти, Андрей Шевченко и другие.