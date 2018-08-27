В Волгограде прооперировали женщину, чей сын искал лекарство по объявлению

В волгоградской больнице №25 прооперировали Светлану Сидорову, для которой сын разыскивал редкий медикамент "Нимотоп".

Как рассказали "РГ" в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, операция прошла успешно. Пациентка находится в реанимации. Впоследствии ее переведут в отделение нейрохирургии.

Для проведения хирургического вмешательства в Волгоград специально прилетал специалист из Новосибирска.

История Сидоровой стала известна, когда ее 13-летний сын Иван расклеил по подъездам объявление с просьбой помочь найти лекарство, которого не было в продаже. Поступок школьника получил резонанс в соцсетях.