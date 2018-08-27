Тело уехавшего на велосипеде юноши с Ямала нашли в Томской области

Правоохранительным органам удалось опознать тело молодого человека, найденное в Томской области. Погибшим оказался 17-летний житель Ноябрьска, который в конце июня уехал в неизвестном направлении на велосипеде и пропал без вести.

По информации Следственного комитета ЯНАО, юноша вышел из дома 26 июня. Полицейские проследили маршрут его передвижения: сначала парень приехал в Александровский район Томской области, там несколько дней провел в гостинице, после чего выдвинулся в сторону города Стрежневого.

"18 июля в реке Ларь-Еган, что в полутора километрах от деревни Ларино, было обнаружено тело. Генетическая экспертиза показала, что погибший - это ранее пропавший житель Ноябрьска", - передает пресс-служба СК автономного округа.

Обстоятельства гибели молодого человека выясняются. Расследуется дела по статье "убийство" (ч.1 ст.105 УК РФ). Всех, кто может что-либо знать о случившемся, просят обращаться в правоохранительные органы.