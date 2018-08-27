Трое вымогателей задержаны на трассе за похищение челябинца

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о похищении мужчины, которого с целью получения выкупа вывезли из города трое злоумышленников. Машину на трассе под Челябинском задержал наряд ГИБДД, сообщили в понедельник в силовых ведомствах региона.

- По данным следствия, вечером 25 августа в Калининском районе Челябинска трое местных жителей в результате конфликта похитили мужчину, которого избили и вывезли на автомобиле в один из населенных пунктов Еткульского района, - сообщил представитель регионального управления СК Владимир Шишков. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, санкция которой предусматривает наказание на срок до двенадцати лет лишения свободы.

Автомобиль Ford Transit, в которой передвигались преступники, задержали на четвертом километре автодороги Еткуль-Лебедевка под Челябинском. Как сообщили в ГУ МВД региона, наряд ГИБДД обнаружил в нем мужчину с телесными повреждениями, который пояснил, что трое находившихся с ним преступников накануне насильно посадили его в машину, увезли в Еткульский район, и там избивали, требуя денег.

Вымогатели в возрасте 37, 33 и 31 года были задержаны и доставлены в Еткульский отдел полиции.

Других подробностей похищения не сообщается. Следствие ходатайствовало перед судом об аресте подозреваемых, отметили в СК.