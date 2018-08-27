Росгвардия опубликовала для антикоррупционной и общественной экспертизы приказ, который развенчивает многие романтические мифы о частных детективах. Эта профессия для России - относительно новая, публика знает о ней в основном понаслышке - из фильмов и книг, зачастую зарубежных.

Работа частного сыщика не только сулит одиночество. Она еще связана с запретами и ограничениями. Фото: GettyImages

Новый документ, по сути, расставляет точки над "i" в самом интригующем вопросе: что вправе делать частный детектив и что ему категорически запрещено. Приказ утверждает типовую программу профессиональной подготовки частных детективов. А, как известно, учат именно тому, что придется делать.

Программа разработана в соответствии с Законом "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", принятом еще в 1992 году. Потом было много различных поправок, дополнений и уточнений. Но поклонники боевиков будут весьма разочарованы - киношный полковник Гуров во многом разительно отличается от российского лицензированного детектива.

Самое главное, нашему сыщику категорически запрещено самостоятельно преследовать преступника с оружием, кого-то задерживать, тем более - стрелять на поражение. Оружием он может пользоваться только на таких же основаниях, как любой гражданин России - для охоты, спортивной стрельбы и самообороны. А вот как детектив "при исполнении" - нет/

Функции российских частных детективов, как правило, сводятся к сбору и обработке информации, получению справок. Они могут искать возможных наследников умершего родственника, изучать потенциальных конкурентов или партнеров своего клиента, заниматься поиском без вести пропавших людей.

Детективам приходится работать в архивах, вести длительную и сложную переписку. Частным сыщикам поручают выявлять офисных воров, инсайдеров, "засланных казачков" от конкурентов.

Если детектив применяет запрещенные средства слежения, всякие "жучки", ему грозит уголовная статья

Но если в ходе порученного ему расследования он вдруг вскрывает факт убийства, разбоя, то обязан сообщить в полицию. И продолжать расследование только с разрешения полиции.

Бывают и "деликатные" поручения, скажем, о выявлении супружеской неверности. За "интим" берутся не все сыщики - есть риск быть обвиненным в раскрытии личной информации, проникновении в частную жизнь. Особенно если детектив применяет запрещенные средства слежения и фиксации, всякие "жучки". А это уже - уголовная статья. Потерять свободу, если что не так, наш Пинкертон может лет на восемь.

Исходя из всего этого, специалисты Росгвардии больше всего времени уделили обучению будущих детективов правовой подготовке - 40 часов. На тактико-специальную подготовку - 30 часов. На техническую и психологическую подготовки - по 10 часов, оказание первой помощи - 8 часов. И затем итоговая аттестация - два часа. После этого, если все прошло успешно, претендент получает лицензию на частную детективную деятельность. Итого учеба займет 100 часов.

Контролировать этот учебный процесс будут подразделения лицензионно-разрешительной службы Росгвардии.

Кстати, перечень занятий по тактико-специальной подготовке дает наиболее полное представление, чем же все-таки может заниматься в России частный детектив. Вот, скажем, тема "Виды услуг, разрешенных в частной детективной деятельности". Это сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками гражданского процесса, изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров, установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.

Частный сыщик обязан иметь юридическое образование или стаж службы в правоохранительных органах

Кроме того, выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах, но - с их письменного согласия при заключении ими трудовых и иных контрактов. Еще - поиск без вести пропавших граждан, поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества.

Частные сыщики помогут предпринимателям собрать информацию для деловых переговоров. Фото: EPA

Официально заняться частным сыском в России может далеко не каждый желающий. Ряд важных условий невозможно обойти. Так, у будущего сыщика не должно быть психических расстройств, алкогольной и наркотической зависимости. Он обязан иметь юридическое среднее или высшее образование или стаж службы в правоохранительных органах. Опять же, необходима безупречная репутация и "чистая" биография - без судимостей за умышленное преступление, без увольнений с государственной службы по дискредитирующим обстоятельствам. И, разумеется, никаких следственных или судебных разбирательств, пусть и незавершенных, на данный момент. Лицензия выдается на пять лет, но детективу все равно придется ежегодно представлять медицинскую справку об отсутствии психических заболеваний и наркотической и алкогольной зависимости. Кстати, ему могут не продлить лицензию, если в ходе проверки выяснилось, что его деятельность угрожает безопасности граждан. То есть детектив старался силовыми методами побудить своих собеседников к откровенности. А это недопустимо. Ведь частный детектив для обычного гражданина не является официальным представителем власти, мы не обязаны ему что-то отвечать, тем более оказывать помощь. Хочу - говорю с этим человеком, нет - значит нет. Даже частный охранник на своем объекте имеет больше возможностей, как минимум он вправе не впустить показавшегося ему подозрительным человека, скажем, в магазин, клуб или офис.

Есть в законодательстве и явно антикоррупционная мера. Если кандидат в детективы служил в органе, контролирующем или осуществлявшем лицензионную работу, то ему тоже не выдадут лицензию до истечения годового срока с момента увольнения. То есть бывший сотрудник не сможет сам себе выдать какую-либо лицензию.

Кроме того, частному детективу необходимо зарегистрироваться как частному предпринимателю со всеми вытекающими обязательствами, в том числе и налоговыми. Все свои предполагаемые действия он должен согласовать в договоре с клиентом.