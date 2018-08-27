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27.08.2018 02:59

Немного славы на курорте

Россиянки стали вторыми на Gloria Cup в турецком Белеке
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7651 (188)
Женская сборная России продолжает готовиться к стартующему 30 сентября в Японии чемпионату мира и выступила на международном турнире Gloria Cup в турецком Белеке. Подопечные Вадима Панкова заняли второе место среди четырех участников, пропустив вперед только хозяек площадки. Позади остались Азербайджан и Италия.

Соревнования Gloria Cup вовсе не буквально "Кубок Славы", как может показаться из названия. На самом деле руководство универсального спортивного комплекса Gloria Sports Arena в Белеке на стыке лета и осени организует целую серию одноименных турниров по волейболу, баскетболу и легкой атлетике. Интересно, что с 12 по 16 сентября здесь сыграет наш баскетбольный ЦСКА, ну а пока площадку на известном курорте опробовали волейболистки национальной команды.

По сравнению с прошедшим в середине августа и победном для нас Rabobank Super Series в Голландии перед отлетом в Турцию в команде произошла лишь одна замена: вместо доигровщика Юлии Кутюковой главный тренер Вадим Панков взял в боевой состав молодую блокирующую Ангелину Лазаренко.

Волейбольная сборная выступит на турнире в Польше

Все без исключения сборные, принявшие участие в Gloria Cup, готовятся к чемпионату мира, но раньше времени своих козырей не раскрывают. На старте турнира наши девушки обыграли экспериментирующую с составом Италию - 3:1 (18:25, 25:16, 25:17, 25:17).

Напомним, что в июле к сборной присоединились планово пропускавшие Лигу Наций связующая Евгения Старцева, диагональная нападающая Наталия Гончарова и блокирующая Ирина Королева (Заряжко). Они вышли в стартовой шестерке и с Италией, и с Турцией, которой россиянки уступили 1:3 (23:25, 21:25, 25:18, 15:25). В этих матчах лучшим бомбардиром у России стала Гончарова - 16 и 20 очков соответственно.

В заключительной встрече с Азербайджаном Панков вообще не стал задействовать Гончарову, а в стартовом составе выпустил тех, кто чаще находится в запасе - вторую связующую Татьяну Романову, Лазаренко, доигровщика Наталью Кроткову, а в диагонали предоставил шанс Наталье Малых. Девушки не подвели и уверенно обыграли Азербайджан - 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).

Тем временем
Вернувшись в национальную сборную, связующая Евгения Старцева получила полномочия капитана команды. Фото: РИА Новости

В спорткомплексе "Волей Град" под Анапой вчера завершился финальный этап чемпионата России по пляжному волейболу. Золотые медали получили: у женщин - столичные динамовки Екатерина Бирлова (в девичестве Хомякова) / Евгения Уколова, у мужчин - представители ВК "Факел" (Новый Уренгой), бронзовые призеры ЧМ-2017 Вячеслав Красильников / Никита Лямин.

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