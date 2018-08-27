Мужская сборная России начала подготовку к стартовым матчам второго этапа квалификации на чемпионат мира-2019. Наши баскетболисты 13 сентября на выезде в Пардубице встретятся с Чехией, 16-го в подмосковных Химках примут Болгарию.

Пока на базе в Новогорске идут индивидуальные занятия, с 30 августа команда соберется в полном составе, и начнется стандартная работа в общей группе. На 6-8 сентября запланировано участие в Кубке Александра Белова и Владимира Кондрашина в Санкт-Петербурге, где соперниками будут Израиль и Польша.

Увы, команде до конца отборочного цикла не сможет помочь центровой Тимофей Мозгов из клуба НБА "Орландо Мэджик". Потеря более чем серьезная.

- Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора, объяснил ситуацию. Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него это никак не получается, - пояснил главный тренер сборной Сергей Базаревич. - Как известно, сезон Мозгову предстоит начинать в новом клубе, и слишком большое количество бытовых дел нужно уладить до начала предсезонной подготовки.

Таким образом, расширенный состав национальный команды на сентябрьские игры сократился до 15 человек, при этом в заявку на каждый конкретный матч можно включать дюжину исполнителей.

Вот кто сейчас в распоряжении Базаревича: разыгрывающие и атакующие защитники - Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов (оба - ЦСКА, Москва), Алексей Швед ("Химки"); форварды - Семен Антонов, Никита Курбанов (оба - ЦСКА), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба - "Химки"), Никита Балашов (пока без клуба), Сергей Карасев ("Зенит", Санкт-Петербург); центровые - Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС, Казань). Клубная принадлежность указана уже с учетом переходов межсезонья.

Напомним положение команд в группе "К". Игры в ней еще не начались, но в зачет второго этапа пошли все матчи, проведенные на предыдущей стадии квалификации. Вот какой багаж сейчас у претендентов на три путевки в Китай: Франция - 6 побед - 0 поражений, Чехия - 5-1, Россия - 3-3, Финляндия - 3-3, Болгария - 2-4, Босния - 2-4.