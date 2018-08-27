Наша национальная команда достойно выступила на традиционном, уже 16-м по счету "Мемориале Вагнера" в Польше. Подопечные Сергея Шляпникова заняли второе место. Хозяевам площадки в Кракове и всем приехавшим сюда сборным в сентябре предстоит борьба на чемпионате мира в Италии и Болгарии.

Максим Михайлов - основной диагональный нашей сборной, но на турнире в Польше полной нагрузки он не получил. Фото: www.volleyball.world

Организаторы турнира памяти великого польского наставника Хуберта Вагнера стараются приглашать разные команды, но на этот раз получилось так, что состав участников полностью совпал с прошлогодним. Сборная России за прошедшее с 15-го розыгрыша время заметно обросла серьезными титулами - со Шляпниковым были выиграны и чемпионат Европы-2017, и первая в истории Лига Наций (2018).

В первом туре на 15-тысячной краковской арене встретились участники финала Лиги Наций. И снова россияне оказались сильнее Франции - 3:1 (25:16, 23:25, 25:20, 26:24). На следующий день тренерский штаб дал передышку 218-сантиметровому гиганту Дмитрию Мусэрскому, и с Канадой пришлось повозиться - 3:2 (25:17, 25:22, 22:25, 21:25, 21:19).

Обладатель главного приза определялся в матче действующих чемпионов мира поляков и россиян. Но Шляпников результат во главу угла не ставил, наигрывая разные сочетания в поисках боевого состава на чемпионат мира. Не были задействованы Юрий Бережко, Артем Вольвич и Алексей Вербов, а после третьего сета рулевой сборной заменил Мусэрского и диагонального нападающего Максима Михайлова на менее опытных Илью Власова и Виктора Полетаева. В итоге россияне потерпели поражение - 2:3 (25:21, 22:25, 26:24, 25:15, 15:10).

Доигровщик российской команды Дмитрий Волков был признан лучшим принимающим "Мемориала Вагнера", Сергей Шляпников получил обильную пищу для размышлений. "Удалось увидеть все, что хотел, проверил в деле всех игроков. Сверхзадачи победить во что бы то ни стало в Кракове не стояло. Упор был сделан на то, чтобы испытать наших волейболистов в различных игровых ситуациях. Этот план выполнен. Поэтому турниры, подобные "Мемориалу Вагнера", - всегда очень ценный опыт", - сказал главный тренер нашей сборной.