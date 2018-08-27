Российские врачи добились успеха в борьбе с раком Николая Караченцова

То, чего не удалось сделать израильским врачам, удалось российским специалистам.

Как рассказала Людмила Поргина, супруга Народного артиста РСФСР Николая Петровича Караченцова, случилось чудо - злокачественная опухоль уменьшается. Об этом сообщает KP.RU.

Напоминается: ранее любимого артиста отправили лечиться в Израиль, пояснив, что там-де лучше делают лучевую терапию, которая была необходима при болезни Николая Петровича. Три миллиона рублей, нужные для лечения, собрали друзья и фонд Никиты Михалкова… Но лечение за рубежом не помогло - опухоль начала расти.

В итоге Караченцов вернулся в Москву и обратился к российским врачам. Которые "созвали консилиум, отправив Николая Петровича на новый курс химиотерапии".

И теперь, по словам родных, "рак отступает, ему стало намного лучше".

"Мы перешли на химиотерапию. Опухоль уменьшается. Мы боремся! Мы молодцы!" - рассказала изданию Поргина.

Она добавила, что сейчас актер "на даче сидит, ему никуда нельзя выезжать, поскольку через каждые три недели у него химиотерапия".

Николай Караченцов родился в 1944 году в Москве, на Чистых прудах. Его отец много лет проработал в журнале "Огонек" художником, мать - балетмейстер-постановщик.

В 1963 году поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил с отличием в 1967-м. В кино дебютировал годом позже - эпизодической ролью в картине "…И снова май!".

На счету артиста десятки ролей, многие из которые по праву считаются знаковыми. Также - работа на озвучке мультфильмов, виниловые и CD-диски с песнями.