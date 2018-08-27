Российского вратаря назвали лучшим в НХЛ

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский признан лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги по версии американского кабельного канала NHL Network.

Прошлый сезон нельзя назвать для Бобровского прорывным. Вместе с "Коламбусом" он выбыл уже в первом раунде плей-офф. Тем не менее сезон стал для Сергея рекордным по числу матчей в стартовом составе (65) и по количеству проведенных на льду минут (3912) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что в топ-10 вошел еще один наш соотечественник, вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский.

Полностью почетный список выглядит следующим образом: Сергей Бобровский ("Коламбус"), Брэйден Холтби ("Вашингтон"), Андрей Василевский ("Тампа"), Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Джонатан Куик ("Лос-Анджелес"), Марк-Андре Флери ("Вегас"), Пекка Ринне ("Нэшвилл"), Туукка Раск ("Бостон"), Фредерик Андерсен ("Торонто"), Джон Гибсон ("Анахайм").