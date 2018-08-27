Самолеты ВКС России вновь напугали минобороны Британии

Британские истребители снова сопроводили российские самолеты над акваторией Черного моря. В воскресенье утром Eurofighter Typhoon были подняты с авиабазы в Румынии в ответ на полет противолодочного самолета Бе-12 и военно-транспортного Ан-26 ВКС России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы королевских ВВС. Отмечается, что за неделю это уже третий случай, когда в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты истребители "для предотвращения провокационных действий со стороны российских самолетов и оказания поддержки Румынии и союзникам по альянсу", цитирует РИА Новости.

По словам одного из британских пилотов, оба российских самолета якобы вторглись в воздушное пространство Румынии. Сближение было выполнено безопасно и профессионально обеими сторонами.

В пятницу минобороны Британии также сообщало об очередном сопровождении российских самолетов. В воздушном пространстве Черного моря истребители выполнили сближение с российским Бе-12.

Провокацией со стороны Великобритании назвали в посольстве России в Лондоне подобные действия. Пресс-секретарь дипмиссии обратил внимание на тот факт, что российский самолет патрулировал границы РФ, в то время как истребители королевских ВВС находились в двух тысячах километров от Британских островов.

В Минобороны России подчеркивают, что полеты авиации Черноморского флота выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.