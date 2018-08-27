Samsung встроит сканеры отпечатка пальца в экран Galaxy S10

Смартфоны Samsung Galaxy S10 получат подэкранные дактилоскопические датчики.

Раньше сообщалось, что таким сканером оснастят только старшие модели, в то время как младшие получат датчик на кнопке включения на боковой панели. Согласно новым данным, встроенный в экран сканер получит весь модельный ряд, который будет включать в себя 5,8-дюймовую модель и версии с экранами размером 6,1 и 6,4 дюйма.

Как отмечается, разница между ними (помимо размера экрана) все же будет. Старшие модели S10 и S10+ получат ультразвуковые сканеры Qualcomm, а младшая будет оснащаться оптическим датчиком. Ультразвуковой сканер отличается более высокой точностью, чем традиционные. Оптические датчики пока еще несовершенны и часто ошибаются, но уже встречаются у китайских производителей - например, у Vivo и Huawei.

Выход Samsung Galaxy S10 ожидается в феврале-марте 2019.