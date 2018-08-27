Сбербанк устранил сбой с операциями по картам

Сбербанк устранил сбой с операциями по своим картам, сообщает пресс-служба банка.

Ранее стало известно о сбое в работе Сбербанка, некоторые клиенты в понедельник столкнулись со сложностями при проведении операций по картам. Правда, количество отклоненных платежей и переводов было небольшим, менее 2 процентов от общего числа.

Сбой не был масштабным и сложности с оплатой и переводами длились всего несколько минут, сообщили РИА Новости.

Сейчас Сбербанк работает в штатном режиме.

Последний раз сбой в работе Сбербанка произошел 15 августа, тогда у клиентов возникали сложности при входе в приложение "Сбербанк Онлайн".