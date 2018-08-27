Сервис поиска попутчиков в Китае приостановил работу из-за убийства

Китайская компания Didi Chuxing (китайский аналог Uber) объявила накануне о приостановке работы своего сервиса поиска попутчиков Hitch. Причиной такого решения стало уже второе за этот год убийство пассажирки.

Инцидент произошел в пятницу в городе Вэньчжоу на востоке КНР. Женщина, воспользовавшаяся этим сервисом, была изнасилована и убита. По подозрению в совершении преступления был задержан водитель, который во всем признался, пишет "Коммерсантъ".

Министерство транспорта Китая и полиция заявили, что ответственность за подобные случаи несет Didi Chuxing, и потребовали принять меры для повышения безопасности пассажиров. Китайское информационное агентство "Синьхуа" обвинило представителей компании в равнодушии к безопасности тех, кто пользуется их услугами.

В результате в Didi Chuxing приняли решение с понедельника временно прекратить работу сервиса и уволить двух топ-менеджеров Hitch.

Прошлый инцидент с китайским сервисом поиска попутчиков произошел в мае. Тогда была также убита женщина, в преступлении подозревали водителя. Didi была вынуждена приостановить работу своего сервиса на неделю.

По данным издания, с подобными случаями и обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров сталкивается не только Didi, но и другие сервисы такси и поиска попутчиков. В 2014 году Uber оказался в центре скандала в Индии, где водитель, сотрудничающий с сервисом, изнасиловал пассажирку.