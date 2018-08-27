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27.08.2018 10:54
Рубрика: В мире

СМИ: Сеул отказался оплачивать расходы США на отправку авианосцев в РК

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Южная Корея отказалась оплачивать расходы США на направление в регион американских авианосных группировок, стратегических бомбардировщиков и прочих видов "стратегического оружия", которые Вашингтон часто использует для оказания давления на Пхеньян. Об этом сообщило местное информагентство Yonhap News со ссылкой на источник в южнокорейском МИД.

Фото: depositphotos.com
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По информации агентства, 22-23 августа в Сеуле прошел шестой раунд американо-южнокорейских рабочих консультаций, в ходе которых обсуждался вопрос о подготовке нового соглашения по разделению расходов по пребыванию в Корее американского военного контингента. Подобные встречи проходят каждый месяц с марта этого года. США и Республика Корея должны согласовать детали нового соглашения до конца 2018 года, когда истечет срок действия предыдущего договора. Вашингтон настаивает, чтобы Сеул увеличил свою долю в оплате расходов пребывания в Корее военного контингента США.

По словам дипломата, во время прошедших на прошлой неделе консультаций стороны провели несколько заседаний как общем составе делегаций, так и в рамках различных групп, где обсуждались отдельные позиции расходов. Источник отметил, что хотя по некоторым вопросам было достигнуто взаимопонимание, по ряду проблем Сеул и Вашингтон придерживаются слишком разных позиций, что пока затрудняет подписание соглашения. В частности, США начали настаивать на том, чтобы РК оплатила расходы, связанные с направлением в регион "стратегических вооружений", под которыми подразумевают авианосные группировки, стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, атомные подводные лодки и истребители-"невидимки". В прошлом году США и РК часто прибегали к стягиванию этих видов оружия в регион для оказания давления на Северную Корею. Передвижение подобных видов вооружений стоит весьма дорого, потому США и хотят, чтобы именно южнокорейцы оплатили "счета".

Однако в Сеуле придерживаются иной точки зрения. По словам дипломата, корейцы заявили, что направление стратегических видов вооружений не имеет отношения к расходам на пребывание постоянного военного контингента США, а потому они не будут это оплачивать.

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Источник отметил, что стороны "в дружественной и благожелательной атмосфере" попытались найти компромисс, но пока не смогли это сделать. В итоге было решено продолжить консультации по этому вопросу в сентябре, когда пройдет 7-й раунд рабочих переговоров по подготовке соглашения.

Отметим, что каждый год растет сумма, которую Южной Корее приходится платить за пребывание на своей территории 28 500 солдат и офицеров США - они, как полагают в Сеуле, являются защитой от агрессии со стороны КНДР. Так, в текущем году Сеул выплатил 960,2 млрд вон (более 860 млн долларов) в качестве покрытия своей части расходов по пребыванию американцев. Остальная часть покрывается из бюджета США. Однако в Вашингтоне полагают, что РК все равно платил недостаточно и требуют увеличения доли расходов, за которую отвечает Южная Корея. Особенно активно американская сторона стала требовать от корейцев денег после того, как пост президента США занял Дональд Трамп.

В мире Восточная Азия Южная Корея Корейский кризис
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