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27.08.2018 13:53
Рубрика: Спорт

Смолов не вызван в сборную России на матчи с Турцией и Чехией

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу огласила заявку на матч Лиги наций УЕФА с Турцией (7 сентября) и контрольную встречу с Чехией (10 сентября). Всего в списке значатся 25 человек.

Главные новости - отсутствие в национальной команде голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева и форварда "Локомотива" Федора Смолова. По сравнению с составом на чемпионат мира произошло еще несколько изменений. В частности, главный тренер сборной Станислав Черчесов не вызвал братьев Алексея и Антона Миранчуков из "Локомотива".

Смолов забил первый мяч за "Локомотив"

Зато вернулся в национальную команду Георгий Джикия. Защитник "Спартака" восстановился от травмы крестообразных связок колена и уже отыграл четыре матча в новом сезоне. Обращает на себя внимание присутствие в сборной еще одного защитника "красно-белых" - Ильи Кутепова, не проведшего на старте сезона ни одной встречи.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Сразу три европейских клуба интересуются футболистом "Спартака"

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - "Рубин"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин").

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