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27.08.2018 18:28
Рубрика: Культура

Составлен рейтинг самых популярных фильмов в России за последние 10 лет

Текст: Мария Воронова

Самыми популярными фильмами в России названы картина о выходе в открытый космос "Время первых" Дмитрия Киселева, спортивная драма Антона Мегердичева -  которая около двух месяцев штурмовала российские экраны - "Движение вверх", а также еще одна "космическая" кинолента "Салют-7" Клима Шипенко. Рейтинг был подготовлен командой проекта "Кино Mail.Ru" ко Дню российского кино, он отмечается 27 августа.

"В День российского кино проект Кино Mail.Ru решил выяснить, как менялись предпочтения российских зрителей с 1991 по 2018 годы. Данный топ основан на 17 миллионах оценок проекта… Олимпиада в Сочи дала толчок развитию спортивных тем в кино в последние несколько лет. Режиссеры все чаще снимают ленты о незаслуженно забытых первенствах, где российские спортсмены преодолевают себя и приносят своей стране долгожданные награды", - сообщила пресс-служба проекта.

К тройке лидеров составленного рейтинга, в категории фильмов с 2011 по 2018 год, присоединились картины "Экипаж" Николая Лебедева, драма "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого, "Дурак" Юрия Быкова и другие.

За период с 2001 по 2010 год самыми популярными стали "Остров" Павла Лунгина, с  Петром Мамоновым в главной роли, картина "Брестская крепость" Александра Котта о героической обороне Брестской крепости в 1941 году и военный триллер "В августе 44-го" Михаила Пташука. В эту десятку также вошли фильмы "Адмиралъ", "Мы из будущего", "О чем говорят мужчины".

Фото: "Централ Партнершип"
Почему российские фильмы стали популярны

Главным фильмом 1991-2000 годов зрители считают "Брата" Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли. За ним в рейтинге следуют "Ворошиловский стрелок" Станислава Говорухина и продолжение криминальной истории Балабанова  -  "Брат-2". Кроме того, зрители отметили ленты "Сибирский цирюльник", "Страна глухих" и "Особенности национальной охоты".

Кстати

За январь-июль 2018 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей, а это на 15,6 миллиона зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 миллиарда рублей, на 57% превысив прошлогодние показатели.

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