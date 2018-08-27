Стало известно, какие iPhone покажет Apple в сентябре

На своем мероприятии в сентябре компания Apple покажет три новых модели iPhone, которые получат дизайн, схожий с iPhone X. Отличия будут в размерах, ценах и поддерживаемых функциях.

Как пишет Bloomberg, в новую линейку iPhone войдут три модели. Самой дорогой из них станет смартфон с 6,5-дюймовым OLED-экраном (модель фигурирует под кодовым номером D33), который получит стеклянный корпус с рамкой из нержавеющей стали и двойную основную камеру.

Обновленная версия iOS, по данным агентства, позволит открывать на экране iPhone два приложения сразу для удобной работы с ними - например, почту и календарь.

Другая модель, D32, получит 5,8-дюймовый OLED-экран, повышенную производительность благодаря обновленной аппаратной начинке и улучшенную камеру.

Что касается третьей модели, то она станет заменой iPhone 8 - актуальному флагману, который имеет классический дизайн. Модель с кодовым номером N84 будет оснащаться большим 6,1-дюймовым дисплеем, получит алюминиевый каркас и ЖК-экран. Модель будет выпущена в нескольких цветовых решениях.

Сборку новых iPhone доверят прежним технопартнерам Apple в Китае - компаниям Foxconn и Pegatron. Все три аппарата получат поддержку Face ID - системы распознавания пользователя по лицу. От использования дактилоскопического сканера компания откажется.