Тихоокеанский флот провел в Охотском море ракетные стрельбы

В акватории Охотского моря ракетные стрельбы провела корабельная ударная группа Тихоокеанского флота, сообщили в ТОФ. В составе группы - атомный подводный крейсер, а также береговые ракетные комплексы.

Сергей Шойгу осмотрел военные новостройки столицы Хакасии "В рамках зачетных тактических учений группировки сил Тихоокеанского флота корабельная ударная группа в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и малых ракетных кораблей "Разлив" и "Мороз", а также атомный ракетный подводный крейсер "Томск" и расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели стрельбу крылатыми ракетами по надводным целям", - передает ТАСС заявление пресс-службы. Стрельбы велись крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс".