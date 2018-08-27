Трамп и Меркель обсудили по телефону Сирию и Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Темой беседы двух лидеров стали "торговые вопросы, Сирия, Украина и Западные Балканы".

"В ходе переговоров основное внимание было уделено текущим международным проблемам и вопросам торговли, - передает РИА Новости сообщение пресс-службы канцлера ФРГ. - Канцлер и президент разделяют озабоченность по поводу событий в Сирии, в частности, гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россия призвана оказывать умеренное влияние на сирийский режим и предотвращать дальнейшую эскалацию".