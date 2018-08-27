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27.08.2018 23:36
Рубрика: В мире

Трамп не посетит похороны Маккейна

Президент США Дональд Трамп не планирует присутствовать на церемонии похорон сенатора Джона Маккейна, хотя и испытывает к нему уважение. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Напомним, что известный своими антироссийскими настроениями сенатор скончался на 82-м году жизни.

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"Несмотря на наши разногласия по вопросам политики, я уважаю заслуги сенатора Джона Маккейна перед нашей страной и, в его честь, подписал указ о том, что до дня его погребения флаг Соединенных Штатов будет приспущен", - передает РИА Новости фрагмент заявления.

При этом президент пообещал проведение похорон сенатора с воинскими почестями и участие в церемонии вице-президента США Майка Пенса.

В мире США Дональд Трамп
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