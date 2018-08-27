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27.08.2018 19:28
Рубрика: В мире

Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Мексикой

Текст: Андрей Васильев

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме объявил о том, что США и Мексика заключили сделку в понедельник, призванную заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). "Это прекрасный день для торговли", - сказал американский президент, выступая в Овальном кабинете.

Пересмотр НАФТА, которое было подписано в 1994 году Биллом Клинтоном, или полный отказ от этого соглашения, был одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он неоднократно критиковал это "катастрофическое соглашение для Соединенных Штатов".  В Вашингтоне и Мехико уже дали понять, что откажутся от названия НАФТА. "Мне нравится называть это соглашение торговым соглашением США - Мексики, я думаю, что это элегантное имя. На мой взгляд, у НАФТы есть очень негативные оттенки для Соединенных Штатов", - сказал Трамп.

США и Китай завершили двухдневные торговые переговоры

Представители двух стран провели двусторонние марафонские переговоры с участием министров торговли в столице США в течение выходных. Как сообщил Reuters высокопоставленный чиновник Белого дома, переговоры с Канадой должны начаться немедленно в надежде на достижение окончательного соглашения с Оттавой к пятнице.

"Мы сейчас приглашаем и канадцев, и надеемся, что с ними можно добиться справедливого и успешного завершения переговоров, - заявил чиновник на условиях анонимности. - У Канады все еще есть проблемы, но я думаю, что их можно очень быстро решить". Трамп заявил, что введет новые пошлины на автомобили и автокомпоненты, если Оттава не уступит требованиям Вашингтона. Глава Белого дома дал понять, что в ближайшее время позвонит канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и заверил, что если Канада захочет провести "справедливые переговоры", то Соединенные Штаты пойдут ей навстречу.

В сделке между США и Мексикой предусмотрено, что 75 процентов автокомпонента будет производиться в Соединенных Штатах и Мексике, по сравнению с нынешним уровнем в 62,5 процента. Он должен производиться работниками, зарабатывающими не менее 16 долларов в час.

В настоящее время общий объем торговли между двумя странами достиг триллиона долларов.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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