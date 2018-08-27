Российские турфирмы бронируют блоки мест в арктических и антарктических круизах на 2019-2020 годы, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Причем мест на Новый год на круизных судах уже нет. По данным Международной ассоциации туроператоров Антарктики (IAATO), в сезоне 2015-2016 годов континент посетило более 38 тысяч человек, а в 2016-2017 годах - уже 45 тысяч. Турами интересуются не только состоятельные клиенты. "Среди наших путешественников есть люди и с высоким, и со средним достатком. Едут фотографы - профессионалы и любители, бердвотчеры", - цитирует компанию, организующую арктические и антарктические круизы, ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news.

Развитию туризма в Арктике поможет безвизовый въезд иностранцев

Сезон в Антарктике длится с ноября по март, в Арктике - с мая по сентябрь. Большую часть времени солнце над горизонтом, температура воздуха от 0 до +5 градусов, а бывает и +15. Но надо понимать, несмотря на рост спроса, круизы, экспедиции в Арктику и Антарктику вряд ли станут массовыми. Хотя бы потому, что цена комплексного круиза со всеми удобствами доходит до 20 тысяч долларов, - рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Одни любят море и солнце, другие - экскурсии, а третьи - фьорды. Туры на Северный и Южный полюсы интересны для путешественников - любителей природы. Но немало и тех, кто хочет просто поставить галочку и потом рассказывать, что он был в таком туре", - отметила в беседе с "РГ" профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. "Но важно и другое, - продолжает Юрий Барзыкин. - Россия должна укреплять свое влияние в Арктике и Антарктике, обустраивать там инфраструктуру, чтобы у людей была возможность работать и осваивать в рамках возможного эти территории. Ну а туризм - это форпост преобразований".

Развитию въездного туризма в Арктике поможет введение безвизового режима для организованных групп интуристов, отмечают в Ростуризме. Два года назад стартовал круизный туризм к Земле Франца-Иосифа.

"Представители более 40 государств уже приняли участие в этих турах. Причем потенциал колоссальный. В западной части - порядка 80 тысяч туристов против нескольких тысяч, которые путешествуют сейчас", - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.