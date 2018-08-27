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27.08.2018 08:28
Рубрика: Экономика

Uber предложит клиентам пользоваться велосипедами и самокатами

Текст: Роман Маркелов

Компания Uber намерена предложить клиентам в рамках собственной долгосрочной стратегии пользоваться электровелосипедами и электросамокатами для коротких поездок. Об этом рассказал гендиректор компании Дара Хосроушахи, сообщает The Financial Times.

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Он уточнил, что такие виды транспорта негативно влияют на доходы водителей автомобилей компании, но более эффективны для поездок по городу. "Во время часа пик очень неэффективно использовать кусок металла весом в тонну, чтобы доставить одного человека на расстояние в десять кварталов", - сказал Хосроушахи.

Возможность пользоваться электровелосипедами появилась в Uber в феврале 2018 года. Услуга доступна в восьми городах США, позднее планируется внедрить ее в Берлине.

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