Uber предложит клиентам пользоваться велосипедами и самокатами

Компания Uber намерена предложить клиентам в рамках собственной долгосрочной стратегии пользоваться электровелосипедами и электросамокатами для коротких поездок. Об этом рассказал гендиректор компании Дара Хосроушахи, сообщает The Financial Times.

Он уточнил, что такие виды транспорта негативно влияют на доходы водителей автомобилей компании, но более эффективны для поездок по городу. "Во время часа пик очень неэффективно использовать кусок металла весом в тонну, чтобы доставить одного человека на расстояние в десять кварталов", - сказал Хосроушахи.

Возможность пользоваться электровелосипедами появилась в Uber в феврале 2018 года. Услуга доступна в восьми городах США, позднее планируется внедрить ее в Берлине.