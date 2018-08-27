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27.08.2018 18:03
Рубрика: Экономика

Брак не пройдет

В ЕАЭС появится реестр данных об опасной продукции
Текст: Елена Березина, Игорь Зубков
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создаст систему информирования об опасных товарах. В единую базу данных контролирующие органы пяти стран будут "сливать" сведения о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, задержали партию контрафакта в Армении, а наши контролеры смогут узнать о нарушителях и принятых коллегами мерах по выявлению опасной продукции и поставят заслон контрафакту уже в России.
Роспотребнадзор назовет опасные товары

Пилотный проект системы обмена информацией на 2018-2019 годы уже утвержден комиссией, сообщили "Российской газете" в ЕЭК. Он основан на международном опыте.

В Евросоюзе страны обмениваются информацией о подделках и опасных продуктах, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, через систему RAPEX (Rapid Exchange). На специальном портале каждую пятницу Еврокомиссия публикует недельный обзор уведомлений об опасной продукции, после чего ответственные органы проводят проверку наличия на их рынке опасной продукции и требуют ее отзыва либо выпускают предупреждения. Это позволяет быстро узнать о контрафакте и изъять его из продажи, пока он никому не навредил. Большинство проверок продукции, которая не соответствует критериям безопасности, происходит по заявлениям покупателей. Нам до этого еще далеко, но проект евразийского соглашения предусматривает, что национальные органы контроля и надзора должны пресекать реализацию опасной продукции, если информация о ней есть в реестре.

В ЕАЭС чаще всего выявляют несоответствие техрегламентам о безопасности игрушек и продукции для детей, электроприборов, автомобилей и мотоциклов, а также техрегламентам электромагнитной совместимости. Именно их и затронет пилотный проект.

В ЕАЭС чаще всего не соответствуют техрегламентам игрушки и колесные транспортные средства

Минпромторг России, как сообщили "Российской газете" в ведомстве, полагает, что создание такого информационного ресурса актуально на рынках низковольтного оборудования, колесных транспортных средств и автокомпонентов.

По мнению президента Межрегиональной общественной организации поддержки и защиты малого и среднего бизнеса "Деловые люди" Ольги Косец, обмен информацией о потенциально небезопасных товарах важен прежде всего для китайского импорта, который попадает в Россию в основном через партнеров по ЕАЭС. В качестве примера она привела ситуацию в легпроме.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Небезопасные подделки для потребителя попадают в торговые сети легально, с документами об оценке соответствия. Но даже результаты официальных проверок говорят: треть импортного контрафакта ввозится к нам в основном из Киргизии и Казахстана. Несмотря на техрегламенты, принятые в пяти странах, и многочисленные меры контроля, через них на российский рынок "просачивается" нелегальная или "серая" китайская продукция, - отмечает она. - Назрела необходимость создания единой информсистемы, куда бы вносились сведения о нарушениях и нарушителях. Открытая, доступная, понятная, помогающая определить вид опасной продукции и ее поставщика. Отследить стадии перемещения продукции, выявить и обнародовать результаты о недобросовестных участниках рынка. Это поможет и российскому производителю, который дорожит своим брендом и репутацией, хотел бы укрепиться на отечественном рынке и даже пробиться на внешний".

Экономика Товары и цены Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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