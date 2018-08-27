В Южной Кореи разработали батареи для смартфонов, заряжающиеся за секунды

Южнокорейские ученые разработали новые элементы питания, которые можно заряжать гораздо быстрее обычных, причем они не теряют своей емкости со временем. Это позволит заряжать смартфоны за несколько десятков секунд.

Как сообщили местные СМИ, успеха достигли специалисты из совместно работавших двух коллективов - группы профессора Кан Чжон Гу из Корейского института передовых технологий (KAIST) и группы профессора Чон Хён Мо из университета Канвон. Они создали "гибридные элементы для хранения энергии", где используются нанотехнологии.

Как утверждают разработчики, в отличие от обычных литиевых аккумуляторов новые батареи заряжаются гораздо быстрее. Кроме того, они не имеют так называемого "эффекта памяти", когда после определенного количества зарядок аккумулятор начинает постепенно терять свою емкость.

Эти элементы питания будут иметь очень широкий спектр применения, включая аккумуляторы для смартфонов, электромобилей и прочие устройства. Корейские эксперты отметили, что смартфоны можно будет заряжать за несколько десятков секунд. Также значительно ускорится и время подзарядки электромобилей, что до сих пор является одним из слабых мест этого типа машин.

"Мы также провели тесты на многочисленные перезарядки и подзарядки. После 30 тысяч повторов не было выявлено возникновение "эффекта памяти", что позволяет надеяться на широкое применение аккумуляторов в скором будущем в различных сферах", - заявил профессор Кан Чжон Гу. Ученый отметил, что отчет об изобретении будет изложен в одном из наиболее авторитетных международных журналов отрасли.