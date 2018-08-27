В Лондоне автомобиль въехал в остановку: есть пострадавшие

Ранним утром в понедельник на Риджент-стрит в лондонском районе Вэст-Энд злоумышленник на автомобиле въехал в остановку, ранив четырех человек, сообщает The Daily Mail.

Водитель пытался уйти от полицейских. По словам очевидцев, около 4:30 утра он снес пешехода, а затем нанес травмы трем лицам, находившимся на самой остановке. Все четверо доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает. Движение в районе инцидента было ограничено утром в понедельник.

Мужчина, чья личность и возраст не называются, был арестован по подозрению в опасном вождении.