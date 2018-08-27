Новости

Во Флоренции задержали туристов, написавших свои имена на мосту XIV века 13:30
Россияне назвали главные успехи внешней политики страны 13:18
"Доктор Хаус" сыграет в космической комедии режиссера "Смерти Сталина" 13:03
На Кубани ребенок впал в кому из-за упавшего телевизора 13:02
В Петербурге начали проверку самопроизвольного подъема моста 13:01
VR-трейлер позволит прогуляться по миру "Проклятия монахини" 12:59
Трое вымогателей задержаны на трассе за похищение челябинца 12:53
Кевин Смит поддержал Бена Аффлека, лечащегося от алкоголизма 12:51
В метро Москвы запустили поезд "Город образования" 12:46
Российские врачи добились успеха в борьбе с раком Николая Караченцова 12:41
Путин проведет в Кемерово заседание комиссии по развитию ТЭК 12:40
В Петербурге возбудили дело после падения лесов на Дворцовой площади 12:39
В Лондоне автомобиль въехал в остановку: есть пострадавшие 12:35
В Ленобласти при падении автобуса в кювет пострадали семь человек 12:32
Минобороны РФ опровергло авиаудар по боевикам в Афганистане 12:30
Украинский актер из "Сватов" избил сожительницу и выложил фото в Сеть 12:27
Ушел из жизни один из ветеранов Алтайского краевого театра драмы 12:21
Похолодание придет в Москву с 30 августа 12:18
В Крыму подняли со дна мортиру с корабля XVIII века 12:14
В ГД назвали важной тему возможного деления России на 14 макрорегионов 12:05
Невеста Железного Человека оказалась кровожаднее Тони Старка 12:03
Видео: "Тирион" прожигает жизнь в трейлере "Моего обеда с Эрве" 11:59
Эль Фаннинг сыграет Екатерину Великую 11:55
Вышел трейлер истеричного хоррора со звездой "Гарри Поттера" 11:46
Пилотажная группа "Беркуты" пересядет на новейшие вертолеты 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли аэропорты и вокзалы к возвращению отпускников
Готовы ли аэропорты и вокзалы к возвращению отпускников
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 12:35
Рубрика: В мире

В Лондоне автомобиль въехал в остановку: есть пострадавшие

Текст: Андрей Васильев

Ранним утром в понедельник на Риджент-стрит в лондонском районе Вэст-Энд злоумышленник на автомобиле въехал в остановку, ранив четырех человек, сообщает The Daily Mail.

Грузовик насмерть сбил врача Елизаветы II в Лондоне

Водитель пытался уйти от полицейских. По словам очевидцев, около 4:30 утра он снес пешехода, а затем нанес травмы трем лицам, находившимся на самой остановке. Все четверо доставлены в больницы. Их жизням ничего не угрожает. Движение в районе инцидента было ограничено утром в понедельник.

Мужчина, чья личность и возраст не называются, был арестован по подозрению в опасном вождении.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны РФ опровергло авиаудар по боевикам в Афганистане
Правительство решило повысить акцизы на бензин с 2019 года
Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Вдова Джона Маккейна может занять его место в Сенате
В Лондоне автомобиль въехал в остановку: есть пострадавшие