В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальное яблоко

Как отмечают специалисты, в первую очередь надо смотреть на внешний вид фрукта. Идеальное яблоко целое, чистое и крепкое на ощупь. Его поверхность должна быть сухой, без повреждений, без налета и темных пятен и не увядающей. Весить "правильное" яблоко должно не меньше 90 грамм, а его диаметр должен быть не менее шести сантиметров. Лишних привкусов и запахов у него быть не должно.
Как отмечается, чаще всего у яблок выявлялся такой дефект, как черные пятнышки на его поверхности. Для человека они не опасны, хотя для самого яблока - это болезнь.
Вредителей в яблоках не нашли, как не нашли и генно-модифицированные образцы этого фрукта. Нитраты и радионуклиды в них если и содержались, то в предельно-допустимых количествах.
Яблоки, натертые воском, исследователям тоже не попались. Хотя чисто теоретически они допускают, что такие яблоки могут быть в продаже в нашей стране. Особенно если это "глянцевые" яблоки, завезенные из-за рубежа.
В Роскачестве уточняют, что воск на яблоках сам по себе не несет опасности и смывается водой. Но он может удерживать пестициды - статистика исследований показывает "восковое яблоко" почти всегда обработано и пестицидами.
Все подробности о яблоках можно узнать на сайте Роскачества.