В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальное яблоко

Роскачество проверило качество яблок, закупленных как в магазинах и на рынках, так и у обычных дачников. Каждый образец был протестирован по 200 показателям. В итоге организация развенчала самые популярные мифы о яблоках и дала рекомендации, как их надо выбирать.

Как отмечают специалисты, в первую очередь надо смотреть на внешний вид фрукта. Идеальное яблоко целое, чистое и крепкое на ощупь. Его поверхность должна быть сухой, без повреждений, без налета и темных пятен и не увядающей. Весить "правильное" яблоко должно не меньше 90 грамм, а его диаметр должен быть не менее шести сантиметров. Лишних привкусов и запахов у него быть не должно.

Как отмечается, чаще всего у яблок выявлялся такой дефект, как черные пятнышки на его поверхности. Для человека они не опасны, хотя для самого яблока - это болезнь.

Вредителей в яблоках не нашли, как не нашли и генно-модифицированные образцы этого фрукта. Нитраты и радионуклиды в них если и содержались, то в предельно-допустимых количествах.

Яблоки, натертые воском, исследователям тоже не попались. Хотя чисто теоретически они допускают, что такие яблоки могут быть в продаже в нашей стране. Особенно если это "глянцевые" яблоки, завезенные из-за рубежа.

В Роскачестве уточняют, что воск на яблоках сам по себе не несет опасности и смывается водой. Но он может удерживать пестициды - статистика исследований показывает "восковое яблоко" почти всегда обработано и пестицидами.

Все подробности о яблоках можно узнать на сайте Роскачества.