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27.08.2018 22:44
Рубрика: Общество

День леопарда

Число диких кошек выросло до 86
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск №7652 (189)
В России может появиться экологический праздник - день леопарда. С такой инициативой выступила АНО "Дальневосточные леопарды".

Дальневосточные леопарды - самые редкие в мире крупные кошки. Несколько десятилетий их численность была на уровне 30-35 особей. Несколько лет назад она начала расти, и сейчас насчитывается 86 взрослых хищников и 21 котенок. Из взрослых животных более 40 - самки репродуктивного возраста, то есть имеется надежда на дальнейший рост популяции.

Фото: Национальный парк "Земля леопарда"
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Обитают дальневосточные леопарды на юго-западе Приморского края и в прилегающих районах Китая. Среди главных причин их вымирания - деградация мест обитания: вырубка лесов, горные разработки, прокладка дорог, лесные пожары. Для спасения леопардов в 2008 году в Приморском крае на базе государственных природных заказников "Барсовый" и "Борисовское плато" был создан федеральный заказник "Леопардовый". В 2011 году создано АНО "Дальневосточные леопарды". В 2012 году был учрежден национальный парк "Земля леопарда" площадью 262 тысячи гектаров, в состав которого вошли территория заказника "Леопардовый" и прилегающие участки.

С ростом числа животных расширяется и ареал их обитания. Теперь специалисты рассматривают варианты возвращения леопарда на другие территории юга Приморья.

Общество Экология
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