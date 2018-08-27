В России может появиться экологический праздник - день леопарда. С такой инициативой выступила АНО "Дальневосточные леопарды".

Дальневосточные леопарды - самые редкие в мире крупные кошки. Несколько десятилетий их численность была на уровне 30-35 особей. Несколько лет назад она начала расти, и сейчас насчитывается 86 взрослых хищников и 21 котенок. Из взрослых животных более 40 - самки репродуктивного возраста, то есть имеется надежда на дальнейший рост популяции.

Обитают дальневосточные леопарды на юго-западе Приморского края и в прилегающих районах Китая. Среди главных причин их вымирания - деградация мест обитания: вырубка лесов, горные разработки, прокладка дорог, лесные пожары. Для спасения леопардов в 2008 году в Приморском крае на базе государственных природных заказников "Барсовый" и "Борисовское плато" был создан федеральный заказник "Леопардовый". В 2011 году создано АНО "Дальневосточные леопарды". В 2012 году был учрежден национальный парк "Земля леопарда" площадью 262 тысячи гектаров, в состав которого вошли территория заказника "Леопардовый" и прилегающие участки.

С ростом числа животных расширяется и ареал их обитания. Теперь специалисты рассматривают варианты возвращения леопарда на другие территории юга Приморья.