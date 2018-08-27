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27.08.2018 18:30
Рубрика: Экономика

В России разработали защитные меры от санкций на госдолг

Текст: Александра Воздвиженская

В России уже разработан пакет мер, который будет применен в случае, если на государственный долг страны наложат санкции. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Надеемся, этого не произойдет", - сказал он.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Проект американских санкций, которые могут ввести против российского госдолга, попал в прессу в начале августа. На этом фоне на бирже резко выросли доллар и евро, после чего монетарные власти РФ сначала приостановили покупку валюты на несколько дней, затем возобновили, но после решили ее прекратить до конца сентября. Это вкупе с налоговым периодом дало возможность рублю отыграть потери.

По словам Силуанова, предугадать, как будет себя вести в случае новых санкций валюта, невозможно. "Она зависит от, в последнее время, настроений, рисков, санкций - будут введены, не будут введены. Второе - это ставка в Штатах. Третье - это настроения инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов", - пояснил Силуанов (цитата по РИА Новости).

Экономика ВЭД Правительство Министерство финансов Санкции и антисанкции
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