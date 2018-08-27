По всей стране резко выросло число уголовных дел, заведенных на живодеров. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды со ссылкой на данные полиции.

В прошлом году, согласно статистике, обнародованной Судебным департаментом, за жестокое обращение с животными было осуждено 110 человек. Между тем ряд кошмарных историй о мучителях братьев меньших вызвал в обществе большой резонанс, и в конце прошлого года были внесены поправки в УК, усиливающие наказание за такие зверства. Теперь наказание живодерам может грозить не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие боль и страдание.

За трансляцию в интернете сцен жестокости и насилия над животными, а также за вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Раньше подобные преступления считались нетяжкими, и, по словам председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, часто даже не регистрировались. "Полиция просто отказывалась принимать заявления граждан, - сказал парламентарий. - Но сам по себе факт живодерства ужасен, омерзителен и требует реакции правоохранительных органов".

Сейчас, когда состав преступления расширен, полиция начала активней браться за такие дела. По данным МВД, в Центральном федеральном округе число дел, возбужденных по данной статье, увеличилось на 440 процентов. В Дальневосточном федеральном округе - на 250 процентов. И так далее.

Согласно судебной статистике в прошлом году за жестокость к животным было осуждено всего 110 человек

"Ни для кого не секрет, что насилие над животными способствует росту агрессии и преступности в целом во всем обществе, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Новая редакция ст. 245 УК "Жестокое обращение с животными" предусматривает гораздо более суровое наказание за издевательства над ними, совершенные из хулиганских и корыстных побуждений. Теперь такое преступление против животных, по сути, перешло из категории небольшой тяжести в среднюю".