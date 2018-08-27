Новости

Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Мексикой 19:28
Начальник Генштаба Герасимов встретился в Москве с китайским коллегой 19:24
МКАД будут перекрывать по ночам 19:18
Суд не признал жителя Твери внуком Спартака Мишулина 18:47
На западе Ирана спецслужбы обезвредили две группы террористов 18:38
В Японии планируют создать "летающее такси" 18:38
"Нафтогаз" оценил убытки от прекращения транзита российского газа 18:26
Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу сайта "Миротворец" 18:22
В Москве задержан сосед погибшей 14-летней девочки 18:11
УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых встречи 17:48
Полярная яхта "Апостол Андрей" доставит радиолюбителей в Арктику 17:46
В Петербурге семь человек пострадали при столкновении автобусов 17:42
Минэнерго: Нефтедобыча в России по итогам августа не изменится 17:42
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США 17:42
На Ставрополье на складах с зерном вспыхнул крупный пожар 17:33
В Волгограде прооперировали женщину, чей сын искал лекарство по объявлению 17:15
Под Тверью в заброшенном госпитале дети отравились таблетками 16:55
Трое заключенных в Волжском напали на охранника колонии 16:53
Уехавшего на велосипеде юношу с Ямала нашли мертвым в Томской области 16:49
Названы самые популярные российские фильмы 1991-2018 годов 16:49
Китайский сервис попутчиков приостановил свою работу из-за убийства 16:48
Кран не помешал движению поездов после падения рядом с путями 16:44
Новак: Россия может побить советский рекорд по добыче угля 16:36
Центробанк понизил курсы доллара и евро 16:31
В Дагестане 1,5 тысячи военных подняты по тревоге 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 18:37
Рубрика: Экономика

У россиян растет спрос на круизы в Арктику и Антарктику

Текст: Алена Узбекова
Российские турфирмы бронируют блоки мест в арктических и антарктических круизах на 2019-2020 годы, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Причем мест на Новый год на круизных судах уже нет. По данным Международной ассоциации туроператоров Антарктики (IAATO), в сезоне 2015-2016 годов континент посетило более 38 тысяч человек, а в 2016-2017 годах - уже 45 тысяч. Турами интересуются не только состоятельные клиенты. "Среди наших путешественников есть люди и с высоким, и со средним достатком. Едут фотографы - профессионалы и любители, бердвотчеры", - цитирует компанию, организующую арктические и антарктические круизы, ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news.

Фото: Из личного архива Андрея Леонтьева
Как правильно путешествовать на машине и сколько это стоит
Фото: Depositphotos.com
Сколько стоит застраховать экстремальное путешествие

Сезон в Антарктике длится с ноября по март, в Арктике - с мая по сентябрь. Большую часть времени солнце над горизонтом, температура воздуха от 0 до +5 градусов, а бывает и +15. Но надо понимать, несмотря на рост спроса, круизы, экспедиции в Арктику и Антарктику вряд ли станут массовыми. Хотя бы потому, что цена комплексного круиза со всеми удобствами доходит до 20 тысяч долларов, - рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Одни любят море и солнце, другие - экскурсии, а третьи - фьорды. Туры на Северный и Южный полюсы интересны для путешественников - любителей природы. Но немало и тех, кто хочет просто поставить галочку и потом рассказывать, что он был в таком туре", - отметила в беседе с "РГ" профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. "Но важно и другое, - продолжает Юрий Барзыкин. - Россия должна укреплять свое влияние в Арктике и Антарктике, обустраивать там инфраструктуру, чтобы у людей была возможность работать и осваивать в рамках возможного эти территории. Ну а туризм - это форпост преобразований".

Развитию въездного туризма в Арктике поможет введение безвизового режима для организованных групп интуристов, отмечают в Ростуризме. Два года назад стартовал круизный туризм к Земле Франца-Иосифа. "Представители более 40 государств уже приняли участие в этих турах. Причем потенциал колоссальный. В западной части - порядка 80 тысяч туристов против нескольких тысяч, которые путешествуют сейчас", - отметил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Экономика Туризм
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС и Минэнерго назвали стабильной ситуацию на рынке бензина
Центробанк понизил курсы доллара и евро
Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена
Черчесов объяснил, почему в сборной нет Акинфеева и Смолова
Новые санкции США против России вступили в силу