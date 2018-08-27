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В Сети появились изображения смартфона LG с пятью камерами

27.08.2018,  
16:00
Текст:  Владимир Болотин
В сети появились публикации с подборкой рендеров будущего смартфона LG V40.
Фото: onleaks / twitter.com Фото: onleaks / twitter.com
Фото: onleaks / twitter.com

Как отмечается, ренедеры созданы на основе заводских чертежей. Особенностями смартфона стали безрамочный экран (без выреза не обошлось) диагональю 6,3 дюйма и пять камер.

Опубликовано видео производства Galaxy Note9

Модуль основной камеры получил три объектива, а селфи-камера - два. Характеристики камер не сообщаются.

Ожидается, что премьера LG V40 может состояться на IFA 2018 в Берлине в начале сентября.

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