В Сети появились изображения смартфона LG с пятью камерами

В сети появились публикации с подборкой рендеров будущего смартфона LG V40.
Как отмечается, ренедеры созданы на основе заводских чертежей. Особенностями смартфона стали безрамочный экран (без выреза не обошлось) диагональю 6,3 дюйма и пять камер.
Модуль основной камеры получил три объектива, а селфи-камера - два. Характеристики камер не сообщаются.
Ожидается, что премьера LG V40 может состояться на IFA 2018 в Берлине в начале сентября.
#LGV40 360° video + official looking 5K renders + dimensions (as usual, based upon factory CAD), on behalf of @Slashleaks -> https://t.co/vUl8GM4KZr pic.twitter.com/ZkakPGS7CM— Steve H. (@OnLeaks) 26 августа 2018 г.