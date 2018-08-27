В Токио запустили тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

В столице Японии в воскресенье, 26 августа, начались тестовые поездки беспилотного такси с пассажирами. Машина Robocar начала совершать 4 маршрута в день "туда-обратно" между районами Отемати и кварталом Роппонги, который является центром коммерческой активности и средоточием ночной жизни мегаполиса.

Для страховки за рулем автомобиля находится водитель, который при возникновении экстренной ситуации может нажать на педаль тормоза. Стоимость поездки на маршруте протяженностью 5,3 км составляет приблизительно 14 долларов.

На основании анализа результатов тестов, которые завершатся 8 сентября, компания-оператор примет решение об увеличении количества рейсов и расширении зоны поездок. Речи о дате начала работы беспилотных такси на постоянной основе пока не идет. Однако власти страны рассчитывают на то, что к 2023 году каждая пятая машина в Японии будет ездить без водителя, сообщает ТАСС.

Напомним, что подобные тестирования были прерваны в США после того, как беспилотное такси на пешеходном переходе в штате Аризона сбило женщину. Пострадавшая, к счастью, отделалась легкими травмами.

В преддверии Олимпиады в Токио, которая пройдет в 2020 году, власти Японии намерены значительно расширить технологические возможности в транспортной инфраструктуре, в частности, намереваясь ввести в действие к главным играм четырехлетия сеть летающих такси. На эти цели официальный Токио, как объявило в минувшую пятницу японское министерство экономики, торговли и промышленности, выделит 40,4 млн долларов. Средства будут предназначены для создания высокоэффективных солнечных батарей, двигателей и другого оборудования для летательных аппаратов. Всего в прошлом году на программу развития сети беспилотных машин японские власти выделили рекордную сумму из бюджета в размере 25 млрд долларов.