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27.08.2018 11:03
Рубрика: В мире

Вдова Джона Маккейна может занять его место в Сенате

Текст: Максим Макарычев

Вдова Джона Маккейна Синди может занять его место в сенате как представитель от штата Аризона до новых перевыборов, которые запланированы на 2020 год. Маккейн был избран сенатором в 2016 году в шестой раз на шестилетний срок.

Фото: REUTERS/Henry Romero/File Photo
Сенатор США Джон Маккейн будет похоронен второго сентября

Как сообщает nypost.com, "из уважения к жизни и наследию сенатора и его семьи" аризонский губернатор Дуг Дьюси примет решение о замене после его похорон. Они пройдут 2 сентября в штате Мэриленд, где Джон Маккейн учился в военно-морской академии.

Согласно закону штата Аризона, место сенатора в случае его смерти должно остаться у партии, которая в последний раз занимала его. А значит, Дьюси, республиканец, должен выбрать другого сенатора из группы претендентов от "партии слона", включая вдову покойного политика Синди. Она в настоящее время работает в гуманитарной организации, занимающейся реабилитацией жертв торговли людьми. Среди других претендентов - бывший сенатор от Аризоны Джон Кайл, а также глава администрации губернатора Кирк Адамс и бывший кандидат в губернаторы Аризоны от республиканцев Барбара Баррет. Губернатор мог бы назначить себя, но его представитель сказал, что Дьюси не будет делать этого, так как в ноябре будет избираться на второй срок в качестве главы исполнительной власти штата.

Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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После смерти Джона Маккейна республиканцы имеют шаткое преимущество в верхней палате конгресса над демократами (50 против 49) и для Белого дома важно, каких взглядов будет придерживаться новый сенатор. В последние годы Макккейн, который имел репутацию "нетипичного республиканца", гордящегося своей независимостью, открыто и резко выступал против президента Дональда Трампа.

Маккейн женился на Синди Лу Хенсли, дочери крупного бизнесмена, владельца пивоваренной компании, вторым браком. Синди, работавшая учителем, унаследовала от отца компанию с многомиллионным капиталом. Супруги прожили вместе 38 лет. В браке у них родились дочь Меган и два сына: Джон Синди и Джеймс.

В субботу днем Джон Маккейн скончался в окружении своей жены и детей от рака мозга на 82-м году жизни.

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