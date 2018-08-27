Вьетнам намерен взыскать у компании США компенсацию жертвам "Агента Оранж"

Официальный Ханой намерен отсудить многомиллионную компенсацию у американской корпорации Monsanto, которая поставляла Пентагону компонент химическое оружие, известные как "Агент Оранж (Апельсин)", во время войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов. Вьетнамские власти уверяют, что это высокотоксичное вещество вызвало многочисленные проблемы со здоровьем у миллионов местных жителей.

Это решение было принято в Ханое после создания соответствующего прецедента в Соединенных Штатах. В начале августа суд Калифорнии обязал Monsanto выплатить астрономическую сумму в 289 миллионов долларов садовнику, который в своем иске утверждал, что заразился раком, проработав длительное время с гербицидами, произведенными этой корпорацией.

"Вердикт служит юридическим прецедентом, который опровергает предыдущие утверждения о том, что гербициды, производимые Monsanto и другими химическими корпорациями в США и предоставленные Пентагону во время войны, безвредны", - заявил представитель МИД Вьетнама Нгуен Фуон Тра.

Как пишет британская газета The Independent, "Агент Оранж" был химическим гербицидом и дефолиантом (веществом, вызывающим опадение листьев растений, - прим. "РГ"), который активно использовался американскими военными для того, чтобы лишить вьетнамских партизан пищи и укрытия в виде зарослей. По некоторым данным, между 1961 и 1971 годами военные США распылили около 55 миллионов литров этого химического вещества почти на всей территории южного Вьетнама.

Диоксин - высокотоксичный элемент "Агента Оранж" - вызывает серьезные проблемы со здоровьем, такие, как врожденные дефекты, онкологические болезни и другие смертельные заболевания. Миллионы людей, как во Вьетнаме, так и в США, по-прежнему страдают ими и по сей день, поскольку дефекты передаются потомкам жертв химического отравления. В самой компании уверяют, что она была одной из девяти фирм, которая поставляла препарат Пентагону во время войны.

"Правительство США установило спецификации для создания "Агента Оранж" и определило, когда, где и как оно должно быть использовано. "Агент Оранж" был произведен только для правительства и использовался только им", - говорится в заявлении Monsanto.

Эта корпорация была основана в Сент-Луисе в 1901 году, а в прошлом году была поглощена известным немецким концерном Bayer. По оценке экспертов, в этом громком деле есть множество нюансов и деталей, которые необходимо прояснить вьетнамским властям, чтобы добиться "возмездия для "Агента Оранжа". При этом Ханой не может апеллировать к тому, что американцы нарушили Конвенцию по запрещению химического оружия, поскольку она вступила в силу только в 1997 году, когда война во Вьетнаме уже давно закончилась.

Прямая речь

Аслан Абашидзе, эксперт ООН по международному праву:

- Важно понимать, в суд какой инстанции обратятся вьетнамцы. Как известно, Соединенные Штаты не признают Международный уголовный суд (в 2000-м году американцы отозвали свою подпись под документом, - прим. "РГ"), хотя вьетнамцы могут доказать, что применение химических препаратов, в результате чего пострадали люди, было военным преступлением. Это, скорее всего, будет Международный суд ООН, куда можно обратиться с иском на основании Конвенции ООН 1968 года о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В этом случае, неважно, кто производил химикаты - государство или частная компания. Есть проект комиссии по международному праву ООН об ответственности государств за международно-противоправные деяния от 2001 года, в котором есть положение, предусматривающее, что действия должностных лиц и организаций присваиваются самому государству. В любом случае вьетнамцам нужно установить, какой характер отношений был у химической корпорации с государством, и на основании каких правовых норм она действовала, чтобы добиться ответственности от самого правительства Соединенных Штатов.