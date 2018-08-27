Вице-канцлер назвал визит Путина в Австрию большой честью

Большой честью назвал визит Владимира Путина в Австрию вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Он также охарактеризовал президента России, как очень любезного, твердо стоящего на земле, открытого и сердечного человека. Об этом австрийский чиновник заявил в интервью Die Presse, сообщает РИА Новости.

Штрахе выразил непонимание в связи с тем, что визит российского лидера на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль вызвал ажиотаж во всем мире, а любую критику по этому поводу назвал абсурдной. Как подчеркнул вице-канцлер, на подобные мероприятия приглашают тех, с кем связывают теплые и уважительные отношения. Кнайсль и Путин хорошо знакомы, они провели много телефонных разговоров, и между ними сложились хорошие взаимоотношения. Визит президента России говорит об очень большой чести, которая была оказана Австрии, подчеркнул вице-канцлер.

Австрия считается страной, которая помогает налаживать отношения с Москвой, а австрийское руководство находится в прекрасных отношениях с Россией и другими странами, что впоследствии может помочь в разрешении спорных вопросов, заявил Штрахе.

Напомним, свадьба Карин Кнайсль состоялась 18 августа. Владимир Путин посетил мероприятие, подарив молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину с сельским пейзажем. На свадьбе выступил также Кубанский казачий хор.

Приглашение Путина на свадьбу вызвало негодование, в частности, со стороны Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле подобную критику "не воспринимают".