Видео: В Италии в августе выпал снег

Август в Италии выдался более, чем странным. По всей стране бушуют проливные дожди, а север Апеннин неожиданно окунулся в снежную сказку.

В некоторых районах выпало до 30 сантиметров снега.

Глядя на видео, которое публикует миланская Corriere della sera, трудно поверить, что сейчас конец августа. Пользователи, решившие провести свои августовские каникулы в горах, делятся последствиями погодной аномалии, с которой им пришлось столкнуться.

"Вчера не было ни даже намека на снег, а сейчас смотрите сколько его выпало! Здесь очень холодно", - звучит за кадром голос одного из отдыхающих.