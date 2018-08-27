Восьмой тур ФНЛ установил рекорд посещаемости

Матчи восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) посетили 112 367 зрителей. Это рекорд турнира.

Все десять встреч состоялись в воскресенье. Средняя посещаемость составила 11 237 человек. Наилучшие показатели были установлены на играх "Нижний Новгород" - "Авангард" (31 369 человек), "Ротор" - "Факел" (29 763) в Волгограде и "Мордовия" - "Чертаново" (24 326) в Саранске. К слову, все эти матчи прошли на стадионах чемпионата мира-2018.

Предыдущий рекорд ФНЛ был установлен в мае этого года. Тогда игры 37-го тура посетили 98 118 человек. 42 100 зрителей было на матче "Нижний Новгород" - "Луч-Энергия" и 40 619 - на встрече самарских "Крыльев Советов" с "Кубанью".

Добавим, что чемпионат ФНЛ (второй по значимости дивизион российского футбола. - Прим. "РГ") проводится с сезона 2011/12.