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VR-трейлер позволит прогуляться по миру "Проклятия монахини"

Новость 27.08.2018, 12:59 | Текст: Феликс Зилич

До международной премьеры фильма ужасов "Проклятье монахини", который добавит еще одну новую главу в мир киновселенной картины "Заклятие", осталось меньше двух недель.

По этой причине в Сеть было выложено как минимум два любопытных ролика, позволяющие взглянуть на будущую работу, уже успевшую нашуметь в интернете, под совершенно новым углом.

Первый - познавательная фичуретка, где главный вдохновитель картины режиссер Джеймс Ван и его коллеги рассказывают о специфике новой ленты и о её месте в саге о семействе Уорренов.

А вот второй ролик способен подарить куда более необычный опыт, ведь это трейлер, сделанный для гаджетов с виртуальной реальностью.

Трейлер для фильма ужасов, во время просмотра которого можно крутить головой (либо мышкой) на все 360 градусов. В надежде, что кошмарная монахиня не сможет подобраться незаметно. 

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