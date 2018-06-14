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Вышел первый трейлер спин-оффа "Заклятия" про страшную монахиню

Новость 14.06.2018, 10:22 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появился первый тизер-трейлер хоррора "Проклятие монахини".

Фото: kinopoisk.ru
Вышли трейлер и постер ирландского хоррора с Доналом Глисоном

Режиссером выступил Корин Харди ("Из тьмы"), за сценарий спин-оффа "Заклятия 2" и "Проклятия Аннабель" отвечают мастер современного денежного хоррора Джеймс Ван и сценарист прошлогоднего хита "Оно" Гари Доберман.

В центре истории экзорцист-детектива оказывается расследование самоубийства в румынском монастыре молодой монахини.

Выяснением всех причин, послуживших катализатором такого поступка, поручено священнику с некоторыми пятнами на репутации и послушнице, которой самой скоро предстоит постриг.

Но на их пути возникнет странная демоническая сила, принявшей облик одной из них. Теперь им предстоит не только понять истоки этого зла, но и попытаться сохранить свои души.

Главную роль сыграет Бонни Ааронс, ранее исполнившая роль кошмарного трэш-видения из "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча.

В остальных ролях: Таисса Фармига, Шарлотта Хоуп, Демиан Бишир и т.д.

Премьера в РФ состоится 20 сентября.

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