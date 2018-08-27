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27.08.2018 08:21
Рубрика: В мире

Вылет лайнера Korean Air задержали на 15 часов из-за нехватки огнетушителя

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Вылет самолета южнокорейской авиакомпании Korean Air, следовавшего по маршруту Гуам - Сеул, был задержан на 15 часов из-за нехватки огнетушителя. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на заявления авиаперевозчика и слова пассажиров.

Проблема возникла на предыдущем рейсе КЕ-111, который следовал из Сеула в Инчхон 25 августа. Во время полета у одного из пассажиров выпал мобильный телефон и оказался зажат между сидениями. Из-за сильного сжатия аппарат разогрелся и пошел дым. Бортпроводники применили находящиеся на борту лайнера огнетушители, использовав четыре из семи.

Как подчеркнули в авиакомпании, отказавшись называть модель смартфона, проблема была не в самом аппарате, а в том, что он оказался сильно сжатым, что и спровоцировало разогрев. При этом было отмечено, что смартфон не был "проблемным” аппаратом Samsung Galaxy Note 7, который с 2016 года запретили к перевозу в авиатранспорте из-за серии самовозгораний.

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Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Гуама, пострадавших не было. Однако проблемы возникли при обратном полете этого же самолета, который должен был забрать около 260 пассажиров и довести их по обратному маршруту в Сеул.

Несмотря на все старания сотрудников авиакомпании и местного персонала, они не смогли найти необходимое количество огнетушителей взамен использованных. По некоторым данным, три взамен использованных четырех нашли, а четвертого не оказалось нигде в продаже. По правилам, в случае нехватки необходимого количества средств для борьбы с огнем лайнер не может совершать рейс.

В результате пассажиры рейса КЕ-112 26 августа вынуждены были прождать 15 часов, пока другой самолет Korean Air не привез необходимые огнетушители.

Пассажиры жаловались, что им пришлось слишком долго ждать и при этом не на всех хватило мест в гостинице. В авиакомпании принесли извинения, но отметили, что обеспечили всех пассажиров местами в гостинице во время ожидания.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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