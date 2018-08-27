Выпускники сдадут ЕГЭ по китайскому языку

В 2019 году школьники впервые будут массово сдавать ЕГЭ по китайскому языку. До этого им были доступны всего четыре языка: английский, французский, немецкий и испанский. В письменной части нового экзамена будет 42 задания и четыре раздела: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо". Одно из самых сложных испытаний - это устная часть. Чтобы ее успешно сдать, выпускнику, к примеру, придется выбрать одну из трех фотографий и описать ее, четко следуя плану.

- В апробации ЕГЭ по китайскому участвовали все средние школы Владивостока, где преподают этот язык, - рассказывает завкафедрой китаеведения (ВИ-ШРМИ) ДВФУ Юлия Ишутина. - Дальний Восток лидирует тут по двум показателям - лексико-грамматические тесты и аудирование. При этом интерес к китайскому языку среди поступающих стабильно высокий. Только в этом году конкурс на бюджетные места в ДВФУ составил больше пяти человек на место, средний балл зачисленных - 241. Первокурсники приходят разные: есть ребята, со семилетним стажем изучения китайского, есть и с нулевым уровнем.

Китайский язык у нас изучают на разных направлениях подготовки: "Востоковедение и африканистика", "Перевод и переводоведение"; "Зарубежное регионоведение", "Международные отношения".

Проекты заданий ЕГЭ по китайскому уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений и проходят общественное обсуждение. Модель экзамена похожа на ту, что разрабатывалось для европейских языков, но многие задания переработаны с учетом специфики. Какой? Например, в китайском языке нет алфавита. Там есть 214 ключей. Каждый из них что-то обозначает, из них складываются иероглифы, в которых может быть от двух до 6 ключей. А вот иероглифов уже - несколько тысяч.

Кстати, по статистике, китайский язык изучают примерно в 120 школах более чем в 30 регионах России. Это школьники из Хабаровска, Благовещенска, Владивостка, Москвы, Санкт-Петербурга...

Например, в Тюмени китайский язык преподается в физико-математической школе для одаренных детей как один из вторых языков. В прошлом году его изучали 47 ребят. Большинство из них успешно выступили на олимпиаде по этому предмету.

- Детям нравится все, что связано с китайским. Особенно страноведение и написание иероглифов, необычная восточная культура и даже современные боевые искусства. Дается язык им легко. Даже лучше, чем студентам. Особенно хорошо школьники пишут иероглифы по памяти, - делится опытом работы в школе преподаватель китайского языка в ТюмГУ Яна Полухина. - Каждый год появляется огромное количество желающих изучать именно этот язык.

Кстати

Важное нововведение ожидается и у девятиклассников. С 2019 года, чтобы получить допуск к экзаменам, им придется пройти собеседование по русскому языку. В его апробации в этом году участвовали 936 тысяч девятиклассников, и 95 процентов из них успешно получили зачет. В задание входит чтение текста вслух, его пересказ, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. А ЕГЭ по русскому языку станет больше на одно задание, цель которого - проверить умение школьника проводить пунктуационный анализ текста.

Также с 2019 года будет в новой форме апробироваться ЕГЭ по информатике. Сдавать его предполагается на компьютере.

- При проведении экзамена по информатике и ИКТ на компьютере может быть в принципе исключена экспертная проверка: специальное программное обеспечение способно тестировать работу участников. И эти возможности будут отработаны в рамках подготовки компьютерной модели ЕГЭ по информатике и ИКТ в течение двух - трех лет, - рассказали в Рособрнадзоре.