Вышел первый трейлер российской адаптации сериала "Русалки"

Некоторое время назад продюсер Александр Цекало сообщил, что его компания готовит российскую адаптацию израильского сериала Betoolot "Русалки". Сегодня обнародован первый трейлер проекта, который в итоге делается в сотрудничестве кинокомпаниями "Амедиа Продакшн" и "Среда" для Первого канала. Трейлер длинный - более двух минут. Российский зритель увидит в нем много знакомых лиц - в фильме снялись актеры Иева Андреевайте, Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Мераб Нинидзе, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Северия Янушаускайте, Мария Шумакова, Анна Цуканова-Котт, Сабина Ахмедова и другие.

По сюжету семейной драмы с элементами мистики, чем больше потенциальная русалка любит что-то земное или кого-то земного, тем больше море ее ревнует и хочет забрать девушку к себе. Она не в силах сопротивляться, начинает чувствовать странные вещи, которые с ней происходят. Тем временем - море зовет... И вот размеренную жизнь провинциального города потрясает страшная новость: в дюнах найдено тело 32-х летней женщины. Погибшая - сестра-близнец следователя местного ОВД Риты Тихоновой, пропавшая при загадочных обстоятельствах 14 лет назад. Жители города и родные были убеждены, что девушка тогда утонула. Начинается расследование, в ходе которого Рита сталкивается с весьма странными обстоятельствами и понимает, что ее окружение хранит страшные тайны, а родные и друзья - вовсе не те, за кого себя выдают.

На протяжении всех серий (а их - 16) зритель, незнакомый с зарубежным сериалом, будет гадать: происходящее - мистика или реальность? Эта пропавшая девушка 14 лет плавала в море или все-таки жила где-то на суше, скрываясь от родных и близких?

Прямая речь:

Иева Андреевайте, актриса:

"Я играю следователя Маргариту Тихонову, а также ее сестру-близнеца. Самое интересное в Рите для меня это ее внутренняя трансформация: когда на фоне происходящих событий она меняется. В начале она очень скрытная, циничная, ироничная, грубая, потом она начинает раскрываться, оттаивать, в ней появляется нежность, чувственность, любовь. Судьба послала Рите сложные испытания. А Майя, она как будто не от этого мира - воздушная, романтичная, любящая. Героини очень разные, было непросто играть сцены, где обе сестры в кадре. В Майю влюблялись все мальчики, у нее было много друзей, она всегда была душой компании. И когда они стали подростками - Рита отстранилась, смотрела на это все с завистью и болью. И только когда Майя пропала и вернулась уже так, как вернулась, жизнь Риты изменилась, она наконец-то начала ценить то, что у нее есть".

Александр Кириенко, режиссер:

"Сериал "Русалки" про любовь, как собственно и все, что мы делаем в жизни, - рассказывает режиссер. - Но любовь у нас особенная. Здесь есть метафора: каждая девушка немного русалка, несмотря на то, что у нее нет чешуи и хвоста. У наших героинь, кстати, такой атрибутики тоже не будет, не стоит этого ждать.